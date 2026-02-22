Vrouw (81) omgekomen bij ongeluk op A59 na spookrijden

WAALWIJK (ANP) - Bij een ongeluk op de snelweg A59 bij Waalwijk is in de nacht van zaterdag op zondag een 81-jarige vrouw uit Oosterhout om het leven gekomen. Ze botste met haar auto tegen een ander voertuig. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw aan het spookrijden was, meldt de politie.

Twee inzittenden uit de andere auto zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 24-jarige man en een 23-jarige vrouw, beiden uit Arnhem. De brandweer moest de man uit de auto bevrijden.

Het ongeluk gebeurde kort na middernacht, in de richting van knooppunt Hooipolder. Volgens de politie was er sprake van een grote ravage. Het motorblok van een van de auto's lag op de weg. De 81-jarige vrouw overleed ter plaatse.

De weg ging urenlang dicht en is zondagochtend rond 07.30 uur weer opengesteld.