Verdachte mishandeling agent bij asielprotest Den Haag nog vast

DEN HAAG (ANP) - Van de acht personen die zaterdag zijn aangehouden tijdens een demonstratie in Den Haag, zit nog een verdachte vast. Er werd gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers in het voormalige Haga Ziekenhuis aan de Sportlaan. De persoon die nog vastzit, wordt verdacht van het mishandelen van een politieagent. De agent werd met een voorwerp op het achterhoofd geslagen.

De overige zeven verdachten zijn na verhoor naar huis gestuurd, zegt een politiewoordvoerder. Zij worden verdacht van verschillende strafbare feiten, waaronder het verstoren van de openbare orde en belediging.

Het onaangekondigde protest verliep onrustig. De mobiele eenheid trad meerdere keren op tegen demonstranten. Onder hen waren veel jonge mannen met donkere kleding en petjes. De politie voerde charges uit en sloeg met de wapenstok.