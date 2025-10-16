Ruim 136.000 Nederlanders mogen in buitenland stemmen voor Kamer

DEN HAAG (ANP) - Bij de Tweede Kamerverkiezingen mag een recordaantal van 136.272 Nederlanders hun stem uitbrengen vanuit het buitenland. Ze hebben zich op tijd bij de gemeente Den Haag geregistreerd als briefstemmer. De verkiezingen zijn op 29 oktober.

De meeste briefstemmers wonen permanent in het buitenland. Voor hen sloot de aanmelding in september. Verder zijn 2683 kiezers op de dag van de verkiezingen tijdelijk in het buitenland, bijvoorbeeld voor een stage of een militaire inzet. Zij hadden tot 1 oktober de tijd om zich te registreren. Hun aanmeldingen zijn nu ook verwerkt. Het aantal van 136.272 kiesgerechtigden is daarom de eindstand.

Bij de Kamerverkiezingen in 2023 waren 109.436 Nederlanders in het buitenland als kiezer geregistreerd, onder wie 107.669 mensen met een permanente registratie. Ook dat was toen een record. Bijna 65 procent van hen bracht een stem uit.