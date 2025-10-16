ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 136.000 Nederlanders mogen in buitenland stemmen voor Kamer

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 9:16
anp161025066 1
DEN HAAG (ANP) - Bij de Tweede Kamerverkiezingen mag een recordaantal van 136.272 Nederlanders hun stem uitbrengen vanuit het buitenland. Ze hebben zich op tijd bij de gemeente Den Haag geregistreerd als briefstemmer. De verkiezingen zijn op 29 oktober.
De meeste briefstemmers wonen permanent in het buitenland. Voor hen sloot de aanmelding in september. Verder zijn 2683 kiezers op de dag van de verkiezingen tijdelijk in het buitenland, bijvoorbeeld voor een stage of een militaire inzet. Zij hadden tot 1 oktober de tijd om zich te registreren. Hun aanmeldingen zijn nu ook verwerkt. Het aantal van 136.272 kiesgerechtigden is daarom de eindstand.
Bij de Kamerverkiezingen in 2023 waren 109.436 Nederlanders in het buitenland als kiezer geregistreerd, onder wie 107.669 mensen met een permanente registratie. Ook dat was toen een record. Bijna 65 procent van hen bracht een stem uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Loading