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Softwareprobleem oorzaak van storing Britse luchtverkeersleiding

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 17:03
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LONDEN (ANP/AFP) - Een softwareprobleem was eerder deze maand de oorzaak van de storing waardoor meer dan 2000 vluchten werden geannuleerd, meldt de Britse luchtverkeersleiding National Air Traffic Service (NATS). Het probleem leidde een week geleden tot een chaotische situatie op Britse luchthavens waar meer dan 330.000 reizigers de dupe van waren, volgens brancheorganisatie Airlines UK.
"Dit was een softwareprobleem in een specifiek onderdeel van ons vluchtgegevenssysteem, dat we hebben herleid tot een klein subdeel van de code", stelt directeur van NATS, Martin Rolfe, in een verklaring. "Het probleem is geïdentificeerd en er zijn maatregelen getroffen."
Gedurende twee dagen werden van 155.000 reizigers vluchten geannuleerd, nog eens 180.000 passagiers kregen te maken met vertragingen. De meeste geannuleerde vluchten waren van en naar Londen Heathrow, een van de drukste luchthavens van Europa. Door de storing werden vorige week dinsdag ook tientallen vluchten vanaf Schiphol geschrapt.
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