Drijvende lng-terminal waarschijnlijk nog tot 2036 in Eemshaven

GRONINGEN (ANP) - Nederlands enige drijvende terminal voor vloeibaar aardgas (lng) blijft waarschijnlijk nog tot 2036 in de Eemshaven liggen. Eigenaren Gasunie en Vopak hebben hierover een zogeheten conditionele investeringsbeslissing genomen, nadat het kabinet onlangs al met de nodige toezeggingen kwam.

De EemsEnergyTerminal kan lng dat per schip naar de Eemshaven wordt vervoerd omzetten naar gasvormig aardgas, dat bijvoorbeeld huishoudens kunnen gebruiken. De drijvende installatie werd in 2022 voor een periode van vijf jaar gecontracteerd en was bedoeld om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen.

Het lng is voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten. Volgens Gasunie en Vopak maakt de verlenging de import van 8,6 miljard kubieke meter gas per jaar mogelijk. Dat staat gelijk aan zo'n kwart van de jaarlijkse Nederlandse gasvraag. Naast de drijvende terminal beschikt Nederland over een vaste lng-importterminal op land, de Gate-terminal op de Maasvlakte in Rotterdam.