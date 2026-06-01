Man na twaalf uur uit grot in Italië bevrijd

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 9:03
GENUA (ANP) - De 20-jarige man die vast kwam te zitten in een grot in het noorden van Italië is na twaalf uur gered, meldden Italiaanse media. Een rotsblok brak op 120 meter diepte af en kwam op zijn voet terecht. Hij zat sinds zondagmiddag vast in de Grotta dei Cinghiali Volanti in de provincie Cuneo.
De man is een grotonderzoeker, ook wel speleoloog genoemd. Tientallen reddingswerkers waren betrokken bij zijn bevrijding. Na het verwijderen van het rotsblok bleek dat de man niet op een brancard hoefde te worden vervoerd. De reddingsoperatie duurde alsnog enkele uren vanwege de diepte van de grot en de route. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.
