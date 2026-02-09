ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spaanse treindienst verstoord na start driedaagse staking

Economie
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 9:33
anp090226082 1
MADRID (ANP/BLOOMBERG) - De Spaanse treindienstregeling is verstoord door een driedaagse staking van machinisten. Die begon maandagochtend uit onvrede over de veiligheid op het spoor. Vorige maand kwamen door twee treinongelukken kort na elkaar 47 mensen om.
Vakbond Semaf overlegde afgelopen weekend nog met transportminister Oscar Puente, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Daardoor werd de vorige maand aangekondigde staking doorgezet.
Spaanse treinen lopen sinds de ongelukken veel vertraging op. Dat komt onder meer doordat er meer controles en reparaties worden uitgevoerd op het spoor en hogesnelheidstreinen langzamer rijden als er zorgen zijn over de veiligheid. Spanje stond jarenlang bekend om het goede hogesnelheidsnetwerk, het op een na grootste ter wereld. Door de ongelukken kreeg die reputatie een flinke knauw.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546517683

Deze 2 irritante gewoontes zijn eigenlijk een teken van intelligentie

shutterstock_169576067

Vezels, carotenoïden en vitaminen: de vergeten voedingsstoffen die je brein scherp houden op latere leeftijd

shutterstock_2652253845

Waarom zou je een BH dragen? En waarom niet?

282726994_m

10 dingen die je moet weten over brood

Scherm­afbeelding 2026-02-09 om 06.33.22

Jutta Leerdam heeft maling aan de pers – en ze kan het zich veroorloven

ftcms_aa07d745-6014-4ddc-ab54-247e95d37437

Met extreem luxe tassen en andere zaken gaat het heel matig, maar belachelijk dure hotels doen het prima

Loading