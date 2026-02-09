Spaanse treindienst verstoord na start driedaagse staking

MADRID (ANP/BLOOMBERG) - De Spaanse treindienstregeling is verstoord door een driedaagse staking van machinisten. Die begon maandagochtend uit onvrede over de veiligheid op het spoor. Vorige maand kwamen door twee treinongelukken kort na elkaar 47 mensen om.

Vakbond Semaf overlegde afgelopen weekend nog met transportminister Oscar Puente, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Daardoor werd de vorige maand aangekondigde staking doorgezet.

Spaanse treinen lopen sinds de ongelukken veel vertraging op. Dat komt onder meer doordat er meer controles en reparaties worden uitgevoerd op het spoor en hogesnelheidstreinen langzamer rijden als er zorgen zijn over de veiligheid. Spanje stond jarenlang bekend om het goede hogesnelheidsnetwerk, het op een na grootste ter wereld. Door de ongelukken kreeg die reputatie een flinke knauw.