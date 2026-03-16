Duik van olieprijs duwt Wall Street omhoog

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten lieten maandag een overtuigend herstel zien na de verliezen van afgelopen weken. De beurshandel kreeg steun van een sterke daling van de olieprijs. De aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten zorgde nog wel voor een gespannen stemming bij beleggers.

De Dow-Jonesindex, de beursgraadmeter van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven, eindigde 0,8 procent hoger op 46.964,41 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 1 procent tot 6699,38 punten. Vrijdag zakte de index van 500 grote beursgenoteerde ondernemingen nog tot de laagste stand van dit jaar. Technologiegraadmeter Nasdaq klom de eerste handelsdag van de week met 1,2 procent tot 22.374,18 punten.

Naast de ontwikkelingen rond de Iranoorlog kijken beleggers deze week uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve laat de rente naar verwachting opnieuw onveranderd vanwege de onzekerheid door de oorlog.

Meta Platforms

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. In januari bleef de rente in de Verenigde Staten ongewijzigd. In december kwam de Fed nog met de derde verlaging op rij om de economie te stimuleren. De centrale bank publiceert woensdag ook nieuwe prognoses voor de economische groei en inflatie in de VS. Mogelijk wordt daarin wat meer duidelijk over de impact van de oorlog. De Fed kan door alle onzekerheid langer wachten met een verdere renteverlaging.

Meta Platforms won 2,3 procent. Persbureau Reuters meldde dat het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram plannen heeft om duizenden banen te schrappen om kosten te besparen voor de grote investeringen die worden gedaan in kunstmatige intelligentie. Volgens de ingewijden kan het gaan om wel 20 procent van de bijna 79.000 werknemers bij het Amerikaanse techconcern. Meta noemde de berichtgeving "speculatief".

AI

Meta denkt dat veel werk kan worden overgenomen door AI. Maandag werd ook bekend dat AI-cloudbedrijf Nebius een overeenkomst met Meta heeft gesloten van 27 miljard dollar voor de levering van AI-infrastructuur. Het hoofdkantoor van Nebius staat in Amsterdam.

Nvidia klom 1,6 procent. Het belangrijkste AI-chipconcern ter wereld hield maandag zijn jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars. Discountwinkelketen Dollar Tree eindigde 6,4 procent hoger na bekendmaking van kwartaalcijfers.