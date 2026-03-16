Westerse landen roepen gezamenlijk op tot de-escalatie in Libanon

BERLIJN (ANP) - Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben hun zorg uitgesproken over het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. In een gezamenlijke verklaring roepen de regeringen de strijdende partijen op een "duurzame politieke oplossing" te vinden en vragen zij om "onmiddellijke de-escalatie".

De landen spreken hun onvrede uit over het door Iran gesteunde Hezbollah, dat zich ondanks een eerdere toezegging mengde in het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran. Ook spreken ze hun angst uit voor een Israëlische grondinvasie in Libanon, die volgens hen "verwoestende gevolgen heeft voor de humanitaire situatie en kan leiden tot een langdurig conflict". Het aantal ontheemden in Libanon door de gevechten is volgens hen al "diep verontrustend".

De Libanese regering meldde eerder op maandag dat al bijna 900 mensen zijn omgekomen en meer dan 2000 mensen gewond zijn geraakt. Honderdduizenden zijn op de vlucht geslagen.

Israël meldde eerder op maandag "beperkte en gerichte" grondoperaties uit te voeren in het zuiden van Libanon. Die zouden gericht zijn op Hezbollah-doelen. Onder meer Duitsland en Turkije spraken toen al hun zorg uit over die Israëlische escalatie. Berlijn zei daarbij aanwijzingen te zien dat Israël een groot grondoffensief voorbereidt.