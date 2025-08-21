Hongarije blijft bereid plaats te bieden aan vredesoverleg

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije is bereid de gastheer te zijn van eventuele vredesgesprekken tussen de Oekraïense en Russische leiders. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó zegt dat Hongarije al twee keer eerder heeft aangeboden vredesoverleg tussen Oekraïne en Rusland te organiseren. Dat aanbod staat volgens hem nog steeds.

"Als we daarvoor nodig zijn, zijn we bereid de eerlijke en veilige omstandigheden te regelen voor dergelijke vredesbesprekingen en zo bij te dragen aan het succes van pogingen om vrede te bereiken", aldus de Hongaarse buitenlandminister.

Hongarije heeft, in tegenstelling tot de meeste Europese landen, nog steeds goede banden met Rusland. Boedapest staat kritisch tegenover wapenleveranties aan Oekraïne die de oorlog zouden rekken. Hongarije voert nog steeds veel olie in uit Rusland.