ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hongarije blijft bereid plaats te bieden aan vredesoverleg

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 9:12
anp210825080 1
BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije is bereid de gastheer te zijn van eventuele vredesgesprekken tussen de Oekraïense en Russische leiders. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó zegt dat Hongarije al twee keer eerder heeft aangeboden vredesoverleg tussen Oekraïne en Rusland te organiseren. Dat aanbod staat volgens hem nog steeds.
"Als we daarvoor nodig zijn, zijn we bereid de eerlijke en veilige omstandigheden te regelen voor dergelijke vredesbesprekingen en zo bij te dragen aan het succes van pogingen om vrede te bereiken", aldus de Hongaarse buitenlandminister.
Hongarije heeft, in tegenstelling tot de meeste Europese landen, nog steeds goede banden met Rusland. Boedapest staat kritisch tegenover wapenleveranties aan Oekraïne die de oorlog zouden rekken. Hongarije voert nog steeds veel olie in uit Rusland.
Vorig artikel

Duits bedrijf geeft oude autobatterijen nieuw leven als opslag

Volgend artikel

Dubbelspecialisten Errani en Vavassori winnen showformat US Open

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

ANP-489248842

Kop thee nog te heet? Dit is waarom je echt beter even kunt wachten met drinken