Duitse autobranche vreest groter banenverlies door hoge kosten

BERLIJN (ANP/DPA) - In de Duitse auto-industrie zullen de komende jaren tienduizenden banen meer verloren gaan dan verwacht. Daarvoor vreest het hoofd van de Duitse autobrancheorganisatie VDA. De sector heeft volgens haar te maken met hoge kosten voor personeel, energie en belastingen.

"De omstandigheden verslechteren merkbaar", zei VDA-president Hildegard Müller woensdag tegen de Duitse mediagroep RND. "We moeten er helaas nu van uitgaan, op basis van de huidige berekeningen, dat er tegen 2035 225.000 banen verloren zullen gaan."

Daarmee zou de auto-industrie van Duitsland zo'n 35.000 banen meer verliezen dan eerder voorspeld. Eerder ging de brancheorganisatie nog uit van 190.000 werkplekken tussen 2019 en 2035.

Vooral toeleveranciers worden volgens haar hard geraakt door het banenverlies vanwege de overgang van voertuigen met verbrandingsmotoren naar elektrische wagens. Ze wijt de slechtere vooruitzichten ook aan een "ernstige en aanhoudende concurrentiecrisis" in Duitsland en Europa.