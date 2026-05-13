ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse autobranche vreest groter banenverlies door hoge kosten

Economie
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 9:42
anp130526069 1
BERLIJN (ANP/DPA) - In de Duitse auto-industrie zullen de komende jaren tienduizenden banen meer verloren gaan dan verwacht. Daarvoor vreest het hoofd van de Duitse autobrancheorganisatie VDA. De sector heeft volgens haar te maken met hoge kosten voor personeel, energie en belastingen.
"De omstandigheden verslechteren merkbaar", zei VDA-president Hildegard Müller woensdag tegen de Duitse mediagroep RND. "We moeten er helaas nu van uitgaan, op basis van de huidige berekeningen, dat er tegen 2035 225.000 banen verloren zullen gaan."
Daarmee zou de auto-industrie van Duitsland zo'n 35.000 banen meer verliezen dan eerder voorspeld. Eerder ging de brancheorganisatie nog uit van 190.000 werkplekken tussen 2019 en 2035.
Vooral toeleveranciers worden volgens haar hard geraakt door het banenverlies vanwege de overgang van voertuigen met verbrandingsmotoren naar elektrische wagens. Ze wijt de slechtere vooruitzichten ook aan een "ernstige en aanhoudende concurrentiecrisis" in Duitsland en Europa.
loading

POPULAIR NIEUWS

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

190053601_m

Opeethypotheek: je huis verzilveren terwijl je er blijft wonen

230440483_m

Dit plantje beschermt tegen hartfalen. En de behandeling kost maar 10 cent per dag

106349137 l

Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

generated-image (7)

Zo vergroot je je spaargeld razendsnel: pak de drie grote kostenposten aan

Loading