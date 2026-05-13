Britse pedoseksueel faket beroerte en wordt toch gepakt

Een Britse man die terechtstond voor seksueel misbruik van drie jongens tussen de 4 en 14 jaar oud, probeerde aan vervolging te ontkomen door een beroerte te faken. Hij verscheen in een rolstoel bij het politieverhoor en liet zijn broer verklaren dat hij amper mobiel was en daarom onschuldig moest zijn.
De list leek aanvankelijk te werken. Agenten en een rechter trapten erin en de man hoefde niet terecht te staan. Maar het onderzoek ging door omdat er wel degelijk bewijs was.
Zijn eigen videodeurbel werd hem fataal. Daarop was de 'verlamde' verdachte staand te zien met twee glazen in zijn handen. Ook bewakingsbeelden uit een uitgaansgelegenheid en het politiebureau toonden dat de man zijn gezondheidsproblemen simuleerde en zich anders gedroeg zodra een agent in de buurt kwam.
Geconfronteerd met de beelden bekende de man niet alleen zijn leugen, maar ook het seksueel misbruik
. Gisteren werd hij veroordeeld tot 15 jaar cel. Zijn broer kreeg 2 jaar en 9 maanden voor het belemmeren van de rechtsgang.