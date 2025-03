Schoof zoekt steun 'gierige' EU-landen bij kritiek defensieplan

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof wil zich in Brussel blijven uitspreken tegen al te ruimhartig financieel Europees beleid als wordt onderhandeld over een defensieplan. De partijloze minister-president hoopt daarbij op steun van de drie andere lidstaten uit de 'gierige vier', zei hij bij zijn wekelijkse persconferentie. Deze gelegenheidscoalitie van Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden trok vooral tijdens de coronapandemie samen op als voorstander van financieel behoudend beleid.

Deze landen delen volgens de premier de zorgen die Nederland heeft over financiële stabiliteit en houdbaarheid van schulden. Maar sinds de coronapandemie zijn ook landen uit de 'gierige' of 'zuinige' vier op sommige punten van mening veranderd over financieel beleid, vooral waar het gaat over Oekraïne. Zo liet de minister van Buitenlandse Zaken van Denemarken afgelopen zomer weten dat zijn land zogeheten eurobonds niet langer uitsluit. Nederland is nog steeds fel tegen zulke gezamenlijke Europese obligaties.

In Nederland leeft volgens Schoof nog steeds het "trauma" van de eurocrisis. Hij vindt het "evident" dat Europa militair moet versterken en dat hier een defensie-industrie moet worden opgebouwd. "Wat wij willen, is dat de financiële stabiliteit blijft, dat is namelijk ook belangrijk."