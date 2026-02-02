Dwangsom Amsterdamse afvalverwerker om te hoge dioxineuitstoot

ZAANDAM (ANP) - De Amsterdamse afvalverwerker AEB moet maximaal 280.000 euro betalen als het bedrijf weer te veel schadelijke stoffen uitstoot. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een last onder dwangsom opgelegd, die in delen wordt geïnd als het bedrijf opnieuw de regels overtreedt. Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in het Westelijk Havengebied van Amsterdam heeft in 2024 en 2025 meerdere keren de normen voor de uitstoot van dioxine overschreden.

Volgens OD NZKG verzuimde het bedrijf toen om dat direct te melden en de benodigde gegevens te delen, iets wat wel verplicht is. "De omgevingsdienst neemt de gevolgen van het handelen van AEB zeer serieus", aldus de dienst, die de zaak heeft voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. "De melding aan de omgevingsdienst is niet zo tijdig verlopen als op basis van de vergunning had gemoeten", aldus AEB in een verklaring. "Dat had anders gemoeten en dat erkennen wij."