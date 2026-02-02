ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dwangsom Amsterdamse afvalverwerker om te hoge dioxineuitstoot

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 15:32
anp020226149 1
ZAANDAM (ANP) - De Amsterdamse afvalverwerker AEB moet maximaal 280.000 euro betalen als het bedrijf weer te veel schadelijke stoffen uitstoot. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een last onder dwangsom opgelegd, die in delen wordt geïnd als het bedrijf opnieuw de regels overtreedt. Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in het Westelijk Havengebied van Amsterdam heeft in 2024 en 2025 meerdere keren de normen voor de uitstoot van dioxine overschreden.
Volgens OD NZKG verzuimde het bedrijf toen om dat direct te melden en de benodigde gegevens te delen, iets wat wel verplicht is. "De omgevingsdienst neemt de gevolgen van het handelen van AEB zeer serieus", aldus de dienst, die de zaak heeft voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. "De melding aan de omgevingsdienst is niet zo tijdig verlopen als op basis van de vergunning had gemoeten", aldus AEB in een verklaring. "Dat had anders gemoeten en dat erkennen wij."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 502100420

Er is een simpele manier om thuis de meeste microplastics uit je water te halen

71918351 l

Onderzoek onthult 3 gedragingen die verband houden met echtscheiding. Dit is waarom ze schadelijk kunnen zijn.

NLSD6UDRJJEALHE2UDY3TUJGMQ

Republikeinse aanhang laat Trump massaal vallen

Scherm­afbeelding 2026-02-02 om 06.21.28

Berichten uit Iran: Vrouwen verkracht, gemarteld en verbrand

images

Rijke man (65) wilde grotere penis. Nu is hij dood

IMG_2337

Zolang duurt het voordat je kat je vergeet

Loading