ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse bouw heeft steeds meer last van lage waterstand Rijn

Economie
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 8:21
anp170826063 1
FRANKFURT (ANP) - De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. "Het vervoer over water wordt steeds moeizamer", heeft Thomas Reimann, voorzitter van een werkgeversorganisatie voor aannemers in Hessen, gezegd tegen het Duitse persbureau dpa.
Onder meer zand en grind, belangrijk voor het maken van beton, worden schaarser en duurder. Omdat schepen minder lading kunnen vervoeren, lopen leveringen vertraging op en stijgen ook de transport- en materiaalkosten. Daardoor is sprake van een derde golf van prijsstijgingen in korte tijd, na eerdere stijgingen door de energiecrisis rond de oorlog in Oekraïne en het conflict rond Iran.
Ook de Duitse aannemersfederatie (HDB) zegt dat leveranciers waarschuwen voor mogelijke materiaaltekorten. Het gaat bijvoorbeeld om bitumen en natuursteen. Volgens de organisatie is een algehele bouwstop niet waarschijnlijk, maar hoe langer het water laag blijft, des te groter het risico op tekorten, hogere kosten en vertragingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

header-koffers-past-past-niet

Zo verschillen de bagageregels van KLM, easyJet, TUI en Transavia — en waar zit het addertje

ANP-565519919

Hoe dicht is het zoute water al bij jouw kraan? Dit is wat er gebeurt als de Rijn nóg verder zakt

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

Amerikanen zijn slechter af en geven Trump de schuld

koopkracht-2027-hero

CPB: Zoveel euro per maand verlies je in 2027 — per huishoudtype, per inkomen

anp 150256643

Met deze simpele truc werkt je autosleutel van veel grotere afstand

bureau-ochtendlicht-credit

Wanneer werken je hersenen écht op hun best? Waarschijnlijk niet wanneer je denkt

Loading