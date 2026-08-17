Duitse bouw heeft steeds meer last van lage waterstand Rijn

FRANKFURT (ANP) - De Duitse bouwsector heeft steeds meer last van de historisch lage waterstanden van de Rijn en andere rivieren. "Het vervoer over water wordt steeds moeizamer", heeft Thomas Reimann, voorzitter van een werkgeversorganisatie voor aannemers in Hessen, gezegd tegen het Duitse persbureau dpa.

Onder meer zand en grind, belangrijk voor het maken van beton, worden schaarser en duurder. Omdat schepen minder lading kunnen vervoeren, lopen leveringen vertraging op en stijgen ook de transport- en materiaalkosten. Daardoor is sprake van een derde golf van prijsstijgingen in korte tijd, na eerdere stijgingen door de energiecrisis rond de oorlog in Oekraïne en het conflict rond Iran.

Ook de Duitse aannemersfederatie (HDB) zegt dat leveranciers waarschuwen voor mogelijke materiaaltekorten. Het gaat bijvoorbeeld om bitumen en natuursteen. Volgens de organisatie is een algehele bouwstop niet waarschijnlijk, maar hoe langer het water laag blijft, des te groter het risico op tekorten, hogere kosten en vertragingen.