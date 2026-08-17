Natuurbrand België breidt niet verder uit naar Duitsland

LUIK (ANP) - De grote natuurbrand die woedt in het oosten van België, breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Dat meldt omroep WDR. De brand naderde zondagavond opnieuw de grensstad Monschau, waarbij tientallen mensen ook geëvacueerd moesten worden.

Lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer de vlammen te beheersen. De brand woedt in het natuurgebied de Hoge Venen en heeft 3000 hectare aan veengebied verwoest, dat zijn bijna 4200 voetbalvelden. Het is de grootste natuurbrand in de geschiedenis van het land.

De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle.