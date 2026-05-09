Duitse drone-start-up haalt 1,2 miljard dollar op

MÜNCHEN (ANP) - Het Duitse defensiebedrijf Helsing staat op het punt om met een nieuwe financieringsronde 1,2 miljard dollar op te halen om zijn activiteiten uit te breiden. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Daarmee verstevigt het bedrijf uit München zijn positie als een van Europa's meest waardevolle start-ups. De onderneming, gesteund door techmiljardair Daniel Ek, maakt onder meer geavanceerde drones.

Met de nieuwe financieringsronde zou Helsing worden gewaardeerd op 18 miljard dollar. De kapitaalronde is een nieuwe aanwijzing voor het groeiende enthousiasme van investeerders voor de defensiesector.

Private investeringen zijn sterk toegenomen door de verwachte hogere militaire uitgaven van Europese overheden na de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Het conflict en de opkomst van drones hebben bovendien gezorgd voor verschuivingen in militaire technologie op het slagveld.

Kamikazedrones

Eerder dit jaar plaatste Duitsland een grote bestelling voor zogenoemde kamikazedrones voor de Duitse krijgsmacht bij de start-ups Helsing en Stark. Berlijn wil de komende jaren voor miljarden euro's van deze drones, die in de lucht rondhangen tot ze een doelwit zien om zich erop te storten, aanschaffen.

Helsing heeft ook al duizenden drones aan Oekraïne geleverd die worden gemaakt in zijn fabriek in Zuid-Duitsland. Daarnaast tekende het bedrijf dronecontracten met het Verenigd Koninkrijk en Zweden.