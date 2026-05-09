Martín wint sprintrace MotoGP op Le Mans na bliksemstart

LE MANS (ANP) - De Spaanse wegracer Jorge Martín heeft op spectaculaire wijze de sprintrace gewonnen van de MotoGP bij de Grote Prijs van Frankrijk. Hij startte op het circuit van Le Mans als achtste, maar wist zijn Aprilia in de eerste drie bochten naar de eerste plaats te sturen. De wereldkampioen van 2024 hield vervolgens stand tot aan de finish.

Martín boekte al zijn achttiende zege in een sprintrace en daarmee is hij recordhouder. In de WK-stand van dit jaar staat hij tweede achter de Italiaanse WK-leider Marco Bezzecchi (Aprilia), die in Le Mans als derde eindigde in de sprint. De Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati), die vanaf poleposition vertrok, kwam in de sprint als tweede over de meet.

Regerend wereldkampioen Marc Márquez crashte in de laatste ronde. Hij raakte de controle kwijt over zijn Ducati en vloog over de kop. De Spanjaard liep ietwat verdwaasd weg van zijn compleet vernielde motor, maar leek geen ernstig letsel te hebben.

Zondag is de hoofdrace van de MotoGP in Le Mans. Bagnaia start dan weer vanaf pole.