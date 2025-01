Zweedse koranverbrander doodgeschoten, verdachte opgepakt

Salwan Momika, een Iraakse vluchteling die de afgelopen jaren meerdere keren korans verbrandde in Zweden, is gisteravond om het leven gebracht. De 38-jarige man werd kort na 23.00 uur met schotwonden aangetroffen in een woning in Södertälje, vlakbij Stockholm.

De politie heeft een verdachte aangehouden en verhoort hem over de zaak. Op sociale media doen geruchten de ronde dat Momika ten tijde van de schietpartij live uitzond via TikTok, maar de Zweedse autoriteiten hebben dit niet bevestigd.

Strijder tegen IS

Momika, een Assyrisch-Iraakse christen, was in Irak betrokken bij een kleine militie die vocht tegen terreurgroep IS. In 2018 zocht hij asiel in Zweden, waar hij zichzelf presenteerde als een uitgesproken tegenstander van de islam. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting organiseerde hij provocerende manifestaties waarbij hij korans verscheurde, erop ging staan en ze in brand stak.

Zijn acties, altijd onder strenge politiebewaking, werden vastgelegd en verspreid via sociale media. In 2023 hield hij samen met een andere Iraakse vluchteling tientallen van dit soort demonstraties, waaronder bij een moskee in Stockholm op een belangrijke islamitische feestdag. Tijdens die actie stopten ze ook een stuk spek tussen de bladzijden van een koran, schrijft de Volkskrant.

Wereldwijde woede

De koranverbrandingen van Momika leidden tot woedende reacties in verschillende moslimlanden. In de Iraakse hoofdstad Bagdad bestormden en verwoestten demonstranten de Zweedse ambassade. Zweden zag zich gedwongen het dreigingsniveau te verhogen.

De spanningen liepen verder op toen een Tunesiër in oktober 2023 twee Zweedse burgers doodschoot in Brussel. De dader, die zichzelf in een videoboodschap beriep op terreurgroep IS, beweerde de aanslag te plegen als vergelding voor de koranverbrandingen.

Ook diplomatiek had Momika’s activisme gevolgen: Turkije verzette zich tegen de Zweedse toetreding tot de NAVO, waardoor het proces vertraging opliep.

Juridische problemen en ingetrokken asiel

Na de aanslag in Brussel trok Zweden de verblijfsvergunning van Momika in. Hij zou gelogen hebben bij zijn asielaanvraag, maar werd niet uitgezet omdat hij in Irak risico liep op mishandeling en erger. Ondertussen liepen er rechtszaken tegen hem wegens groepsbelediging en aanzetten tot haat.

Zijn proces was omstreden, aangezien koranverbrandingen in Zweden onder de vrijheid van meningsuiting vallen. De politie mag een vergunning voor zulke acties niet zonder reden weigeren en zette bij zijn demonstraties vaak veel agenten in om tegenprotesten onder controle te houden.

Twee weken geleden stond Momika nog voor de rechter. De uitspraak in zijn zaak werd binnenkort verwacht.

Bron: De Volkskrant