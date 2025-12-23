Duitse industrie: 170.000 banen verloren in afgelopen jaar

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse industrie heeft over het afgelopen jaar nog eens 170.000 banen verloren door de grote problemen waarmee veel industriebedrijven kampen. Dat zei de president van de Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK) in een interview met persbureau dpa. Zo hebben bijvoorbeeld de Duitse autosector en grondstoffenindustrie het erg moeilijk door felle concurrentie, een zwakkere vraag en hoge kosten.

DIHK-president Peter Adrian stelt verder dat de kapitaalinvesteringen in de industrie zijn gedaald naar het niveau van 2015 en dat de toekomstige groeiverwachtingen van bedrijven bijzonder slecht zijn. Hij zegt dat er snel structurele hervormingen moeten komen rond bijvoorbeeld energiekosten en bureaucratie om te voorkomen dat de industrie nog verder wegzakt en internationaal verder achterop raakt.

Vanwege de slechte marktomstandigheden snijden grote Duitse industriebedrijven in de kosten met groot banenverlies tot gevolg. Ook verplaatsen bedrijven activiteiten naar het buitenland waar de productiekosten veel lager liggen.