FNV spreekt Qbuzz aan op rol veiligheid chauffeurs Emmen-Ter Apel

GRONINGEN (ANP) - FNV heeft nogmaals bij Qbuzz aangedrongen om op te komen voor de veiligheid van chauffeurs die op de openbare buslijnen rond Emmen en Ter Apel rijden. Volgens de vakbond doet de werkgever te weinig om overlast en onveilige situaties te voorkomen, ondanks een convenant dat in 2022 is getekend.

In Ter Apel zit het aanmeldcentrum voor asielzoekers en sommigen die daar moeten zijn, kopen geen busticket bij Qbuzz en zorgen voor overlast. Daarom zijn er in 2022 afspraken gemaakt over extra inzet van boa's en snel contact tussen chauffeurs en handhaving, die volgens FNV goed werkten. Maar deze afspraken heeft Qbuzz later eenzijdig losgelaten, stelt FNV.

De overlast nam weer toe, Qbuzz-chauffeurs dreigden niet meer te rijden. Als tijdelijke oplossing werd de kaartverkoop op de directe pendelbus tussen Emmen en het azc gestopt om die populairder te maken. Hoewel maandag bleek dat dit lukt, vindt FNV dit net als andere betrokken partijen niet de juiste weg. Die wil dat de afspraken weer nageleefd worden en buschauffeurs meebeslissen over oplossingen.