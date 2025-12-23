ECONOMIE
Supers willen namen vegaburger en plantaardige schnitzel behouden

Economie
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 11:45
anp231225097 1
LEIDSCHENDAM (ANP) - Supermarkten willen dat vleesvervangers herkenbare namen houden. Supermarktkoepel CBL roept het Europees Parlement daarom op het voorgestelde verbod op namen als vegaburger, vegetarische worst of plantaardige schnitzel te heroverwegen.
"Consumenten begrijpen deze termen goed en raken er niet door in verwarring. Integendeel: bekende productnamen maken het makkelijker om plantaardige alternatieven in het dagelijks eetpatroon te integreren", zegt Latoya Balogun, die bij het CBL gaat over duurzame ketens en voedingsmiddelen. Haar organisatie heeft een artikel gepubliceerd om stelling te nemen in de discussie.
Het Europees Parlement heeft in oktober al ingestemd met een oproep om vleesgerelateerde termen zoals burger en biefstuk niet langer te gebruiken voor plantaardige producten. Maar de Europese Commissie en de EU-lidstaten moeten zich er nog over buigen. Eerder werd het gebruik van zuivelgerelateerde woorden als melk en kaas al verboden voor plantaardige producten.
