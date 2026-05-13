Duitse rechters: kleinere Milka-reep moest in andere verpakking

BREMEN (ANP/DPA) - Het bedrijf achter Milka had de iets kleinere chocoladerepen niet mogen verkopen zonder de verpakkingen aan te passen. Een rechtbank in het Duitse Bremen heeft woensdag geoordeeld dat de repen van het Amerikaanse levensmiddelenconcern Mondelēz in strijd zijn met de mededingingswet.

Vorig jaar klaagde de Duitse consumentenwaakhond Mondelēz aan vanwege het misleiden van consumenten. Het concern verkleinde veel Milka-repen van 100 gram naar 90 gram. Maar dat zou niet duidelijk zijn omdat de repen slechts een millimeter dunner werden en de verpakkingen vrijwel hetzelfde bleven.

De rechters oordeelden dat de repen van 90 gram niet in dezelfde verpakking verkocht mogen worden als in de vier maanden daarvoor nog 100-gramversies werden aangeboden. Omdat die overgangsperiode al is verlopen, heeft het oordeel volgens de rechtbank echter geen directe praktische gevolgen. De uitspraak kan echter wel belangrijk zijn voor soortgelijke rechtszaken in de toekomst.