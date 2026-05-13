ECB waarschuwt banken voor cyberaanvallen met AI-model Mythos

FRANKFURT (ANP/RTR) - De Europese Centrale Bank (ECB) wil dat banken in de eurozone zich snel voorbereiden op mogelijke cyberaanvallen die worden uitgevoerd met behulp van Anthropic's AI-model Mythos of vergelijkbare tools. Die oproep heeft het Nederlandse ECB-bestuurslid Frank Elderson woensdag gedaan in een nieuwsbrief van de centrale bank.

Mythos is in staat om razendsnel beveiligingslekken op te sporen. Dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld banken, om hun eigen beveiliging op orde te krijgen. Maar als criminelen de technologie gebruiken kunnen de systemen van banken juist een prooi worden. Meerdere cyberbeveiligingsexperts en toezichthouders hebben hier de afgelopen tijd al voor gewaarschuwd.

Een bijkomend probleem voor Europese banken is dat de toegang tot Mythos nog heel beperkt is. Ze kunnen de tool zelf daardoor nog niet gebruiken. Volgens Elderson mogen banken zich daar niet achter verschuilen. "Gebrek aan toegang is geen excuus voor niets doen. Integendeel, het maakt het nog belangrijker dat banken nu in actie komen."