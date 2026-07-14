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Duitse rederij noemt heffing Hormuz 'fundamenteel verkeerd'

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 11:03
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HAMBURG (ANP/RTR) - Betalen voor een doorvaart door internationale wateren is "fundamenteel verkeerd", stelt de Duitse rederij Hapag-Lloyd. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat hij compensatie wil voor het beschermen van scheepvaart in de Straat van Hormuz. Hij spreekt van een heffing van 20 procent over de verscheepte lading.
De Verenigde Staten stellen dinsdagavond opnieuw een maritieme blokkade in van Iran, nadat het conflict weer is opgelaaid in de regio en Iran bekendmaakte de zeestraat weer te sluiten. De VS zullen Iraanse schepen tegenhouden. Voor andere scheepvaart blijft de Straat van Hormuz open "met of zonder Iran", zei Trump op sociale media.
Maar de Amerikaanse president wil daarvoor wel compensatie zien. Tegen dat plan sprak de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) zich maandag al uit. Ook de Nederlandse premier Rob Jetten keurt het Amerikaanse plan voor een heffing af.
Iran sprak eerder ook de wens uit om tol te heffen in de zeestraat. Dat plan kreeg eveneens veel kritiek.
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