Verbod om water te onttrekken tussen Nijmegen en de Maas

TIEL (ANP) - Waterschap Rivierenland heeft in Gelderland een onttrekkingsverbod ingesteld voor een deel van het gebied tussen de Maas en de Waal. Inwoners en bedrijven in de gemeenten Heumen en Wijchen, ten zuidwesten van Nijmegen, mogen vanaf woensdag geen water meer halen uit de sloten en beken.

"Door de droogte kunnen we het oppervlaktewater in de Cittersgebieden niet meer bijvullen", aldus een woordvoerster van Rivierenland. "We willen in deze gebieden een bepaald waterpeil hebben. Maar we kunnen niet meer opboksen tegen verdamping en de lage rivierstand. Om aan de toenemende watervraag te kunnen voldoen, hebben we dit verbod ingesteld. Door water op de juiste tijden te gebruiken, gaan we slimmer om met het weinige water dat er is."

Tussen 12.00 uur en 18.00 uur mag het oppervlaktewater wel worden gebruikt om stallen te koelen en om appel- en perenbomen te besproeien. Ook geldt een uitzondering voor het blussen van branden en het laten drinken van vee.

Noord-Brabant en Limburg

Vorig jaar stelde Rivierenland ook al een onttrekkingsverbod in voor deze streek ten noorden van de Maas. Het werkgebied van het waterschap ligt tussen de grote rivieren en loopt van de Duitse grens tot aan Kinderdijk. Vooralsnog is het alleen bij Nijmegen nodig om in te grijpen, maar Rivierenland roept wel op om overal zuinig om te gaan met water.

De waterschappen in het zuiden hebben de afgelopen weken allemaal al maatregelen moeten nemen. In grote delen van Noord-Brabant en in heel Limburg is een onttrekkingsverbod van kracht. Het water uit sloten, beken en rivieren mag daar niet worden gebruikt om bijvoorbeeld gewassen, tuinen en sportvelden te besproeien.