Nieuw bewijs voor misstanden binnen Britse leger in Afghanistan

LONDEN (ANP) - Britse militairen hebben tijdens hun inzet in Afghanistan gevangenen "voor de lol" laten vallen van vorkheftrucks. Ook zou een militair die zijn zorgen uitsprak over het doden van drie lokale boeren een "Taliban-lievende apologeet" zijn genoemd. Dat meldt Sky News naar aanleiding van het lopende onderzoek naar misstanden binnen de Britse krijgsmacht in Afghanistan.

Bewijs voor de twee zaken is nu door klokkenluiders geleverd aan een speciale onderzoekscommissie naar mogelijke oorlogsmisdaden gepleegd door met name elitetroepen van de Britse luchtmacht in Afghanistan.

Die zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan het fusilleren van burgers en hen onrechtmatig hebben vastgezet tijdens de Britse inzet in Afghanistan, in de periode van 2010 tot 2013. Ook zouden de militairen hun daden nadien hebben verdoezeld. De commissie onderzoekt rond de tachtig sterfgevallen.