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Duitse regering niet principieel tegen overname Commerzbank

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 16:59
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BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse regering verzet zich in principe niet tegen een overname van de Duitse Commerzbank door het Italiaanse UniCredit, maar heeft wel bezwaren tegen de manier waarop de Italianen daarbij te werk zijn gegaan. Dat heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz woensdag gezegd. Het is de eerste keer dat hij publiekelijk verklaart dat hij niet probeert de overname te blokkeren.
De Duitse regering is echter ook geen voorstander van de overname en heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor de onafhankelijkheid van de Duitse bank. Merz sprak eerder van "agressieve en vijandige" acties van UniCredit.
Duitsland, dat nog altijd meer dan 12 procent van de aandelen in Commerzbank bezit, behoort tot de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben aangemeld voor het bod van UniCredit, zei Merz woensdag tijdens een persbijeenkomst in Berlijn. Tegelijkertijd erkende hij dat een "aanzienlijk deel" van de beleggers wel een andere keuze heeft gemaakt.
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