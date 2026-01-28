Duitse regering verlaagt groeiverwachting economie

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse regering heeft haar economische groeiverwachting voor dit jaar verlaagd naar 1 procent, van een eerdere voorspelling van 1,3 procent. Volgens het ministerie van Economische Zaken verloopt de economische stimulering door de grote investeringsplannen van de overheid in infrastructuur en defensie langzamer dan gedacht.

Vorig jaar groeide de grootste economie van Europa met slechts 0,2 procent en in de voorgaande twee jaar was er krimp. Duitsland kampt onder meer met problemen in de omvangrijke auto-industrie en een zwakkere export door de handelsonrust.

Bondskanselier Friedrich Merz heeft het stimuleren van de kwakkelende economie als hoogste prioriteit bestempeld. Hij staat onder druk van het Duitse bedrijfsleven om meer te doen om de economie te ondersteunen, bijvoorbeeld door belastingen en energiekosten voor bedrijven te verlagen.

In 2027 zou Duitsland volgens de nieuwe ramingen een groei van 1,3 procent moeten laten zien. Hier werd eerder op 1,4 procent gerekend.