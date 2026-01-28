ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse regering verlaagt groeiverwachting economie

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 16:47
anp280126158 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse regering heeft haar economische groeiverwachting voor dit jaar verlaagd naar 1 procent, van een eerdere voorspelling van 1,3 procent. Volgens het ministerie van Economische Zaken verloopt de economische stimulering door de grote investeringsplannen van de overheid in infrastructuur en defensie langzamer dan gedacht.
Vorig jaar groeide de grootste economie van Europa met slechts 0,2 procent en in de voorgaande twee jaar was er krimp. Duitsland kampt onder meer met problemen in de omvangrijke auto-industrie en een zwakkere export door de handelsonrust.
Bondskanselier Friedrich Merz heeft het stimuleren van de kwakkelende economie als hoogste prioriteit bestempeld. Hij staat onder druk van het Duitse bedrijfsleven om meer te doen om de economie te ondersteunen, bijvoorbeeld door belastingen en energiekosten voor bedrijven te verlagen.
In 2027 zou Duitsland volgens de nieuwe ramingen een groei van 1,3 procent moeten laten zien. Hier werd eerder op 1,4 procent gerekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

generated-image

Van heel veel koffie kunnen je hersenen krimpen

anp 456288574

Last van een loopneus: kun je dan beter je neus snuiten of ophalen?

Loading