Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

Politiek
door Pieter Immerzeel
woensdag, 28 januari 2026 om 17:10
Bij zijn inauguratie voorspelden waarnemers al onrust in binnen- en buitenland. Maar Donald Trumps tweede termijn blijkt na 373 dagen zelfs voor doorgewinterde Trump-watchers heftiger dan gedacht.
Wat The Economist destijds “meer ontwrichtend dan zijn eerste termijn” noemde, is een understatement. De president heeft in hoog tempo het internationale systeem opgeschud en binnenslandse instituties onder vuur genomen. De vraag is voor wie dit allemaal het meeste pijn gaat doen.
Dramatische approval ratings
De Amerikanen zelf lijken er in ieder geval weinig plezier aan te beleven. Trumps netto waardering is in een jaar tijd weggezakt van +2 naar -18. Slechts 38 procent keurt zijn optreden goed, terwijl 56 procent het afkeurt. Ook het algemene sentiment is versomberd: waar begin vorig jaar nog 37 procent dacht dat het land de goede kant op ging, is dat nu gedaald naar 31 procent. Zes op de tien Amerikanen vinden dat de VS op het verkeerde spoor zit.
Loze beloften
Vooral op zijn paradepaardjes laat Trump steken vallen. Hij beloofde de inflatie te beteugelen. Hij riep zelfs dat de prijzen zouden gaan dalen. Maar dat bleek wensdenken. Zijn score op inflatie en prijzen kelderde in een jaar van +6 naar -27. Ook immigratie, hét thema waarmee hij campagne voerde, levert hem geen applaus meer op. Hoewel het aantal migranten daadwerkelijk is gedaald, zakte de waardering voor zijn aanpak van +11 in februari naar -7 nu.
Onvrede in blauwe en rode staten
Opvallend is dat de ontevredenheid niet beperkt blijft tot Democratische bolwerken. Trump blijft weliswaar populair onder zijn eigen kiezers, maar de twijfel groeit ook in staten die hem in 2024 steunden. Dat is slecht nieuws voor Republikeinen die later in het jaar kwetsbare zetels moeten verdedigen bij de tussentijdse verkiezingen.
Wie blijft hem steunen?
Zoals vaker geldt: Trump scoort het best bij witte, mannelijke kiezers. Jongeren, etnische minderheden en hogeropgeleiden keren zich juist massaal tegen hem. Zelfs ouderen, normaal een trouwe Republikeinse achterban, zijn opvallend kritisch.
Als we na een jaar Trump II de balans opmaken, dan blijkt dat de president harder regeert dan ooit, maar steeds minder overtuigt. En dat begint zelfs zijn eigen partij zenuwachtig te maken.
Bron: The Economist

