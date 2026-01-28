Het eerste wapenfeit van de coalitie: Meer bonussen voor bankmedewerkers

Ze waren ooit het symbool van alles wat er misging in de financiële sector, maar het nieuwe kabinet vindt het prima als bankmedewerkers grotere bonussen opstrijken. Een Kamermeerderheid stemde dinsdag in met een voorstel van VVD, CDA en D66 om de strenge Nederlandse bonusregels te versoepelen. Daarmee komt er een einde aan een uitzonderingspositie die Nederland jarenlang innam binnen Europa.

Op dit moment mogen werknemers van financiële instellingen in Nederland maximaal 20 procent van hun salaris aan variabele beloning ontvangen. Elders in de Europese Unie ligt die grens veel hoger: tot 100 procent van het jaarsalaris. Volgens de initiatiefnemers zet Nederland zichzelf daarmee buitenspel.

IT’ers zouden neus ophalen voor NL

Banken hebben moeite om specialistisch personeel aan te trekken, met name op IT-gebied. Deze experts zijn volgens de partijen “essentieel voor de veiligheid en innovatiekracht van de financiële sector”. Zonder aantrekkelijk beloningsbeleid zouden zij kiezen voor het buitenland.

Daar komt bij dat uit een evaluatie blijkt dat de strenge bonusregels na de Brexit bedrijven hebben weerhouden zich in Nederland te vestigen. Door de teugels te laten vieren hopen de partijen het vestigingsklimaat te verbeteren en het aantrekken en behouden van personeel eenvoudiger te maken. Bestuurders blijven overigens buiten schot: voor hen gelden de strenge regels nog steeds.

Links is woedend

Aan de linkerkant van de Kamer schoot het voorstel volledig in het verkeerde keelgat. Julian Bushoff (GL-PvdA) noemde het vorige week tijdens het debat “niet te verkroppen” dat er mogelijk wordt bezuinigd op zorg en sociale zekerheid, terwijl bankmedewerkers hogere bonussen krijgen. SP-leider Jimmy Dijk ging nog een stap verder en stelde dat juist verpleegkundigen een bonus verdienen.

De boosheid zit niet alleen in de inhoud, maar ook in de timing. Het voorstel werd ingediend tijdens een debat over een wet die vooral gaat over de beschikbaarheid van contant geld. SGP-voorman André Flach noemde dat “onzorgvuldig” en riep op: “Kies hier een beter moment voor”. Ook Dogukan Ergin (DENK) sprak van “parlementair onzuiver” en zette vraagtekens bij “de nut en noodzaak” van het plan.

Eerste wapenfeit