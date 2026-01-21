Duitse staalproductie gedaald naar laagste niveau sinds 2009

BERLIJN (ANP/DPA) - De staalproductie in Duitsland is vorig jaar gedaald naar het laagste niveau sinds 2009, tijdens de financiële crisis. De productie werd vooral gedrukt door een zwakkere vraag en concurrentie van geïmporteerd staal in Europa. Dat meldt de Duitse staalassociatie in haar jaarverslag, dat is ingezien door persbureau dpa. Duitsland is de grootste staalproducent van Europa, met staalbedrijven als Thyssenkrupp en Salzgitter.

Volgens de brancheorganisatie bedroeg de totale productie vorig jaar 34,1 miljoen ton, wat bijna 9 procent minder is dan een jaar eerder. In 2009 werd 32,7 miljoen ton staal geproduceerd. De Duitse staalproductie ligt nu al vier jaar op rij onder de 40 miljoen ton.

De vraag staat onder druk door de problemen in de Duitse auto-industrie, terwijl staalfabrikanten ook worden gehinderd door hoge energiekosten. Daarnaast komt veel goedkoop staal uit China en India op de Europese markt, wat lokale producenten treft.