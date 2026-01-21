ECONOMIE
De digitale euro komt steeds dichterbij. Hoe werkt het 'bankbiljet in digitaal jasje' eigenlijk?

Economie
door Pieter Immerzeel
woensdag, 21 januari 2026 om 12:09
ANP-538614241
De digitale euro is in aantocht. Dit voorjaar neemt het Europees Parlement een definitief besluit, maar de kans is groot dat deze nieuwe betaalvorm er echt komt. Als alles volgens plan verloopt, reken je in 2029 je boodschappen af met je telefoon, zelfs zonder internet. Maar niet iedereen is er blij mee.
De Europese Centrale Bank ziet het als een noodzakelijke stap, maar banken zijn een stuk minder enthousiast. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is de digitale euro geen cryptomunt en ook geen hip speeltje voor techliefhebbers. Directeur betalen Inge van Dijk vat het nuchter samen: “We willen mee met de tijd.” En vooral: zorgen dat betalen ook in de toekomst een publieke voorziening blijft.
Bankbiljet in digitaal jasje
Wat is die digitale euro nou precies? Van Dijk noemt het “een bankbiljet in een digitaal jasje”. Net als contant geld wordt de digitale euro uitgegeven en beheerd door de centrale bank. Alleen stop je hem niet in je portemonnee, maar in je telefoon.
Je telefoon krijgt daarvoor een beveiligde chip, die fungeert als digitale portemonnee. “Je kunt straks geld overschrijven van je commerciële rekening naar je digitale euro-rekening”, legt Van Dijk uit. Het werkt een beetje zoals de oude Chipknip. “Qua manier van betalen is het hetzelfde. Maar hier hoef je niet handmatig geld op te zetten.”
Betalen zonder internet
Het grote verschil met pinnen: internet is niet nodig. Zet je bijvoorbeeld 50 digitale euro’s op je telefoon, dan staat dat geld lokaal opgeslagen. Bij de kassa houd je je telefoon tegen het betaalapparaat en klaar. Er is geen netstroom of internetverbinding nodig. Ook onderling betalen kan zo: telefoon tegen telefoon.
Net als bij contant geld komt er geen bank aan te pas. Het geld is van jou, in eigen beheer.
Minder afhankelijk van Amerika
Een belangrijke reden voor de digitale euro is geopolitiek. Het overgrote deel van onze betalingen loopt via Amerikaanse bedrijven als Visa en Mastercard. Dat maakt Europa kwetsbaar. “We leven in een wereld waarin drukmiddelen niet ver weg zijn, en we willen voorkomen dat we daar te afhankelijk van worden”, zegt Van Dijk. “Dit is een eigen product van Europese bodem, dat borgt dat de ruggengraat van de economie overeind blijft.”
Banken zien vooral problemen
Banken zijn kritisch. De Nederlandse Vereniging van Banken noemt de plannen te complex en duur. “Het is technisch een ongelofelijk complex product. Wij betwijfelen of de consument dit gaat gebruiken.” Volgens hen kost de invoering miljarden en is het nut beperkt. “We hebben al een goede spoorlijn liggen, maar nu wil de ECB er nog een spoorlijn naast leggen.”
Dit voorjaar beslist het Europees Parlement hoe die nieuwe spoorlijn eruit gaat zien. Inclusief de vraag hoeveel digitale euro’s je straks maximaal mag bezitten.
Bron: Een Vandaag

