SGP: stel stemming asielwet uit voor spoedadvies Raad van State

DEN HAAG (ANP) - De SGP wil de stemming over de asielnoodmaatregelenwet uitstellen, zodat met spoed advies kan worden gevraagd over de strafbaarstelling van illegaliteit. De conservatief-christelijke partij is niet gerustgesteld door een brief hierover van minister David van Weel (Asiel, VVD). Daarin "lijkt de minister nu zonder onderbouwing te stellen dat álle hulp strafbaar is", schrijft de SGP op X.

"Hier kan en mag geen onduidelijkheid over bestaan", vindt de partij. Dinsdag werd de strafbaarstelling van illegaliteit toegevoegd aan het wetsvoorstel nadat een Kamermeerderheid voor een wijzigingsvoorstel van de PVV stemde, waaronder SGP. Voor CDA was dit een reden om zich tegen de wet te keren. Ook NSC is daardoor gaan twijfelen.

De drie overgebleven coalitiepartijen VVD, NSC en BBB vonden het belangrijk om nog voor de zomervakantie te stemmen over de wet. Zij willen namelijk laten zien dat ze na de breuk met de PVV wél kunnen leveren op het thema asiel.