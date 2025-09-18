ECONOMIE
Duitse toezichthouder keurt overname eigenaar MediaMarkt goed

Economie
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 10:46
BONN (ANP) - De Duitse markttoezichthouder heeft de overname van Ceconomy, de Duitse eigenaar van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, door de Chinese webwinkel JD.com goedgekeurd. Volgens het Bundeskartellamt is JD.com tot nu toe nauwelijks actief in Duitsland en heeft de overname weinig gevolgen voor de concurrentie op de Duitse markt.
JD.com kondigde eind juli aan Ceconomy over te nemen voor ongeveer 2,2 miljard euro. Ceconomy meldde daarbij dat er geen ontslagen of sluitingen van vestigingen zullen plaatsvinden en dat de overeenkomsten met ondernemingsraden en cao's voor ten minste drie jaar worden gehandhaafd.
Ceconomy telt ruim duizend winkels van MediaMarkt en Saturn in Europa. MediaMarkt heeft in Nederland meer dan vijftig winkels. Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de voorgenomen overname onderzocht. Volgens de Nederlandse toezichthouder is er geen vergunning nodig en blijft er na de overname voldoende concurrentie op de Nederlandse markt.
