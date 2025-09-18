ECONOMIE
Meer zij-instromers in mbo, inspectie wil betere scholing

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 10:52
anp180925070 1
DEN HAAG (ANP) - Steeds meer mensen stappen vanuit andere beroepen over naar een baan als docent in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het aantal zij-instromers is in tien jaar tijd verdubbeld tot ruim achthonderd per jaar, meldt de Inspectie van het Onderwijs. Die is positief over de toename, maar oordeelt ook dat de scholing en begeleiding van mensen die vanuit ander werk in het mbo aan de slag gaan beter moeten.
Vooral de basisvaardigheden (taal en rekenen/wiskunde) zijn volgens de inspectie vaak voor verbetering vatbaar. Onderwijsinstellingen moeten ook "beter beoordelen of iemand geschikt is om docent te worden en welke scholing en begeleiding daarvoor nodig is". Verder ziet de inspectie verbeterpunten bij het aanleren van vaardigheden om goed les te geven in een specifiek vak. Andere aspecten gaan goed.
De verantwoordelijkheid voor verbetering ligt zowel bij de mbo's waar zij-instromers werken, als bij de instellingen in het hoger onderwijs waar ze hun lerarenopleiding volgen.
