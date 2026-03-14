Duitse uitstoot CO2 vrijwel onveranderd in 2025

BERLIJN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De uitstoot van CO2 door Duitsland is vorig jaar vrijwel onveranderd gebleven. Volgens cijfers van de Duitse overheid bedroeg de uitstoot van de grootste economie van Europa het equivalent van 649 miljoen ton CO2. Dat komt neer op een daling van slechts 0,1 procent vergeleken met een jaar eerder.

De omvangrijke Duitse industrie stootte minder uit door de economische zwakte, maar daar stond tegenover dat in de transportsector en door verwarming van gebouwen de uitstoot toenam. Duitsland heeft een doelstelling om in 2030 de CO2-uitstoot met 65 procent te verlagen ten opzichte van het niveau van 1990. Om die ambitie te behalen, moet de uitstoot van het broeikasgas jaarlijks veel sterker omlaag dan nu het geval is.

De Duitse milieuminister Carsten Schneider zei dat het verlagen van de CO2-uitstoot te langzaam gaat. Hij stelt ook dat het juist belangrijk is om nog meer duurzame energie op te wekken om zo minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en de Duitse energieveiligheid te versterken.