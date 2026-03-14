Inside The Pitt: hyperrealistisch of toch tv-fantasie?





In tegenstelling tot Grey’s Anatomy of House volgt The Pitt één enkele dienst van 15 uur, uitgesmeerd over 15 afleveringen, zonder romantische zijplotjes om de pijn te verzachten. De camera hangt aan de schouder van artsen, verpleegkundigen en sociaal werkers, langs overvolle gangen, agressieve patiënten en eindeloos wachtende ‘boarders’ zonder bed. Dat ritme – chaos, wachten, weer chaos – herkennen Amerikaanse spoedartsen tot in hun botten.

Die geloofwaardigheid is geen toeval. In de schrijverskamer en op de set lopen meerdere gecertificeerde SEH-artsen en een ploeg fulltime verpleegkundigen rond, die meebeslissen over casussen, dialogen en procedures. Zij zorgen ervoor dat diagnoses, jargon en handelingen kloppen, óók in de kleine dingen: volle laden, echte protocollen, realistisch ingerichte kamers. Harvard- en Pittsburgh-artsen zeggen dat de medische inhoud en de onderlinge cultuur “verrassend herkenbaar” zijn, soms zo triggerend dat zorgmedewerkers afhaken omdat het te dicht bij hun eigen trauma komt.

Tegelijk blijft The Pitt televisie. De extreem geconcentreerde opeenvolging van drama – massaschieting hier, fentanyloverdosis daar – komt vaker voor op het scherm dan in de gemiddelde dienst, al kan één nachtdienst in een grootstedelijk ziekenhuis inderdaad voelen als een non-stop rampenoefening. En waar echte artsen verdrinken in administratie en logistiek, kiest de serie begrijpelijkerwijs voor bloed, beslissingen en morele dilemma’s.

Waar The Pitt vooral realistisch in is, zeggen artsen, zijn niet de monitors en instrumenten, maar de morele uitputting: het laveren tussen zorg en kosten, personeelstekort, agressie en politieke discussies over vaccins en abortus die de behandelkamer binnenlopen. In dat opzicht is de serie minder escapisme dan spiegel: van een zorgsysteem onder druk, maar ook van de stille koppigheid van mensen die toch weer op dienst verschijnen.

Lijkt het op Nederland? Voor Nederlandse kijkers voelt The Pitt soms als een nachtmerrieversie van de SEH, maar de onderliggende problemen zijn herkenbaar dichter bij huis dan prettig is. Ook hier lopen wachttijden op, staan afdelingen geregeld “op stop” door gebrek aan bedden en draait alles op een te kleine bezetting. Volgens recente analyses staat de toegankelijkheid van zorg onder grote druk en verwacht men dat het tekort aan zorgpersoneel de komende jaren verder oploopt. Waar The Pitt privatisering centraal zet, herkent Nederland vooral dezelfde sluipende overbelasting