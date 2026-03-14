Landelijk politieteam voor beveiliging Joodse instellingen

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft een landelijk team opgezet dat de inzet coördineert als het gaat om de beveiliging van Joodse objecten. Dit team, Nationale Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (NSGBO), geeft leiding op strategisch niveau, laat de politie weten. Aanleiding zijn de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een aanslag bij een Joodse school in Amsterdam-Buitenveldert.

In verband met dit laatste incident is de recherche op zoek naar twee verdachten. Ze lieten zaterdag rond 03.45 uur een explosief afgaan tegen de buitenmuur van de school. Het duo kwam op een motorscooter aanrijden bij de school. De ene stapte af en plaatste iets tegen de muur van het pand en rende daarna terug naar de scooter. Op het moment dat de twee wegreden, ontplofte het voorwerp. De verdachten gingen ervandoor richting de Van Nijenrodeweg.

De politie vraagt mensen die iets weten of beeldmateriaal hebben van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam, om zich te melden.

Een NSGBO kan worden gevormd bij grote evenementen of (dreigende) crises die nationale impact kunnen hebben en te groot zijn voor politie-eenheden, zo is te lezen op de website van de Politieacademie.