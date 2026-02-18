ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse vakbond beschuldigt Tesla van creëren slechte werkomgeving

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 16:34
anp180226151 1
BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De grootste vakbond van Duitsland beschuldigt Tesla ervan een giftige werkomgeving te creëren in zijn autofabriek bij Berlijn. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's laat werknemers te hard werken en zet zieke medewerkers onder druk, aldus IG Metall woensdag.
De vakbond heeft een kort geding aangespannen vanwege vermeende valse beschuldigingen dat een van haar leden een ondernemingsraadsvergadering op een laptop zou hebben opgenomen. IG Metall heeft aanklagers gevraagd een lokale Tesla-manager te onderzoeken wegens laster.
Het management van Tesla valt vakbonden in Duitsland aan "met ongekende agressie", aldus een regionale leider van IG Metall.
Reactie
Tesla heeft volgens persbureau Bloomberg nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het Duitse personeel klaagt al langer over oneerlijke arbeidsomstandigheden. Topman Elon Musk heeft meermaals zijn vijandigheid geuit tegenover vakbonden.
In de fabriek in het Duitse Grünheide produceert Tesla de Model Y.
loading

POPULAIR NIEUWS

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

131962873_m

Experts: 55-plussers dupe bezuinigingen

anp170226158 1

Moslims in Nederland beginnen aan vastenmaand ramadan

Scherm­afbeelding 2026-02-18 om 06.17.26

Bill White, de mini-Trump in Brussel: hoe een ambassadeur een land tegen zich in het harnas joeg

ANP-551038786

VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

Loading