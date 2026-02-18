ECONOMIE
Slagtand van Romeins olifantenbeeld van Bernini afgebroken

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 16:32
bijgewerkt om woensdag, 18 februari 2026 om 17:28
anp180226150 1
 De slagtand van een beroemd beeld van een olifant in Rome is afgebroken. Het gaat om een sculptuur uit 1667 naar ontwerp van Gian ⁠Lorenzo Bernini. Hoewel de politie nog onderzoekt waardoor het beeld beschadigd is geraakt, gaat de Italiaanse minister van Cultuur Alessandro Giuli al uit van vandalisme.
Het marmeren beeld, dat in de volksmond Elefantino (Olifantje) wordt genoemd, staat vlakbij het Pantheon op het Piazza della Minerva. Op de rug van de olifant staat een oude Egyptische obelisk.
De linkerslagtand werd eerder deze week ontdekt aan de voet van het beeld. De politie onderzoekt nog of de slagtand eraf is gevallen door de zware regenval, per ongeluk werd beschadigd of expres is afgebroken.
'Barbaarse daad'
Minister Giuli spreekt al van een "bizarre barbaarse daad". "Het is onaanvaardbaar dat de artistieke en culturele nationale nalatenschap zulke ernstige schade is berokkend."
In november 2016 raakte de punt van dezelfde slagtand vergelijkbaar beschadigd.
