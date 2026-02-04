Acht jaar cel voor onlinemisbruik Filipijnse meisjes, geen tbs

DORDRECHT (ANP) - De rechtbank in Dordrecht heeft de 52-jarige Eric van K. uit Ter Aar veroordeeld tot acht jaar cel. Hij misbruikte jarenlang en vele malen zeer jonge Filipijnse meisjes online. Het Openbaar Ministerie wilde dat de man ook tbs met dwangverpleging zou krijgen, ondanks het advies van deskundigen om dit niet op te leggen. Omdat de rechtbank de onderbouwing hiervoor niet voldoende vindt, legt zij de maatregel niet op. Ook valt de straf lager uit dan geëist, omdat niet alle beschuldigingen bewezen kunnen worden.

Het misbruik vond plaats tussen juni 2020 en november 2024, via een webcam of chatservice. K. liet de slachtoffers misbruiken tegen betaling, door onder anderen hun eigen ouders, schrijft de rechtbank. "De verdachte heeft geen enkel moment stilgestaan bij het welzijn van deze jonge meisjes."

De verdachte dook in 2024 op in een groot Amerikaans onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen. Hij werd in augustus aangehouden.