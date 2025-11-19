ECONOMIE
OM eist 20 jaar tegen Eritreeër voor leiden mensensmokkelbende

Samenleving
door anp
woensdag, 19 november 2025 om 16:18
ZWOLLE (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen de 42-jarige Amanuel W., verdacht van het leiden van een grote, zeer gewelddadige bende mensensmokkelaars. Eritreeër W. zou op grote schaal landgenoten vanuit Libië naar Europa hebben gesmokkeld en daar grof geld mee hebben verdiend.
In kampen in Libië werden slachtoffers onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden; volgens getuigen zijn er tal van mensen om het leven gekomen. Stelselmatige mishandeling, marteling en seksueel geweld zouden aan de orde van de dag zijn geweest. Familieleden in Nederland van slachtoffers in Libië werden volgens het OM afgeperst. De overtochten over zee van Libië naar Italië waren levensgevaarlijk.
W. heeft eerder al in Ethiopië achttien jaar cel gekregen voor mensensmokkel. In oktober 2022 werd hij uitgeleverd aan Nederland.
