Duitsland komt met heffing voor suikerhoudende dranken

BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland gaat vanaf 2028 een heffing invoeren op suikerhoudende dranken. De maatregel is onderdeel van een breed pakket hervormingen dat woensdag door de regering in Berlijn werd goedgekeurd. Het doel is om de stijgende obesitascijfers aan te pakken en de druk op het zorgstelsel te verminderen.

Details van de heffing, zoals het tarief of de opzet, moeten nog worden bepaald. De jaarlijkse opbrengst wordt geraamd op ongeveer 450 miljoen euro en wordt ingezet om preventieprogramma's te financieren.

Initiatiefnemer van het voorstel is Daniel Günther, minister-president van de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Hij zei eerder dat "te veel suiker mensen ziek maakt". Günthers CDU wees het idee aanvankelijk af. Later kwam er ook steun van andere partijen.

In veel landen bestaan al dergelijke suikertaksen. In Nederland streven coalitiepartijen D66, VVD en CDA naar zo'n heffing die de schatkist vanaf 2030 bijna 1 miljard euro moet gaan opleveren, werd eerder dit jaar bekend.