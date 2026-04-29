BBC: twee Joodse mannen neergestoken in Londen, man gearresteerd

LONDEN (ANP/RTR) - Twee Joodse mannen zijn neergestoken in Golders Green, een wijk in Londen met een relatief hoog aantal Joodse inwoners, meldt de BBC. Een man werd gearresteerd, aldus de lokale tak van de Joodse civiele beveiligingsorganisatie Shomrim op X. De Britse publieke omroep zegt dat de twee slachtoffers er slecht aan toe zijn.

Volgens Shomrim rende de man rond met een mes in een poging Joden neer te steken. Leden hielden hem tegen, waarna hij kon worden gearresteerd.

Twee gewonden zijn verzorgd door Hatzola, een vrijwilligersorganisatie voor medische hulp. Vier ambulances van die Joodse organisatie werden afgelopen maand in dezelfde wijk al in brand gestoken.

Brandstichting

Dinsdag nog meldde de politie een onderzoek te zijn begonnen naar brandstichting, eveneens in Golders Green. Dat ging om een herdenkingsmuur nabij een synagoge, met daarop foto's van slachtoffers van het Iraanse regime.

Premier Keir Starmer noemt het incident van woensdag "diep verontrustend".