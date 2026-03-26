Duitsland neemt maatregelen rond prijzen aan de pomp

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse Bondsdag heeft een wet aangenomen die de sterke stijging van brandstofprijzen moet beteugelen. Vanaf april mogen tankstations enkel een keer per dag, rond het middaguur, hun prijzen verhogen. Prijzen verlagen mag de hele dag door. Overtredingen kunnen bestraft worden met boetes tot 100.000 euro.

Het wetsvoorstel werd gesteund door zowel coalitiepartners als de Groenen. De aangenomen wet verscherpt ook de mededingingsregels om transparantie in de brandstofprijzen te bevorderen.

De Duitse regering besloot hiertoe omdat de brandstofprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Katharine Reiche, minister van Economische Zaken, zei dat ze ook openstaat voor andere maatregelen. Zo stelde ze een tijdelijke verdere verhoging van reiskostenvergoeding voor en een belastingaftrek voor woon-werkverkeer. Verder overweegt ze een tolverlaging voor vrachtwagens en het verlagen van het btw-tarief bij de pomp.