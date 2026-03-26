Asielminister vraagt gemeenten met spoed om asielopvanglocaties

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink (CDA) doet in een brief een "klemmend beroep" op gemeenten om met spoed noodopvangplekken voor asielzoekers te regelen. Dit is een van de maatregelen die moeten voorkomen "dat de opvang de komende weken onbeheersbaar wordt". Ook worden zoveel mogelijk asielzoekers geplaatst in bestaande locaties, als dat veilig kan. Dat kunnen ook meer mensen zijn dan afgesproken met de gemeenten.

"De asielketen loopt tegen de grenzen van het mogelijke aan en dat is de afgelopen tijd weer duidelijk zichtbaar door de grote druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel en de gevolgen die dat heeft voor de directe omgeving", begint Van den Brink zijn brief.

Al sinds januari zitten in het aanmeldcentrum in Ter Apel meer asielzoekers dan het afgesproken maximum van 2000. In de nacht van dinsdag op woensdag sliepen hier zelfs 2170 asielzoekers, het hoogste aantal in anderhalf jaar. Door krapte heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) grote moeite om plekken in asielzoekerscentra in andere gemeenten te vinden waar deze mensen terecht kunnen.

'Zeer onwenselijke situatie'

De minister noemt ook dat een aantal opvanglocaties in het land "noodgedwongen" langer openblijft. Momenteel zijn er 4500 opvangplekken te weinig en dat tekort loopt volgens de minister deze zomer op naar 7900. Hij vindt het een "zeer onwenselijke situatie" dat het COA zich momenteel niet aan de afspraken met gemeenten kan houden. "Dat raakt aan het onderlinge vertrouwen, maar ook aan de solidariteit tussen gemeenten."

De bewindsman hoopt dat de twee strenge asielwetten van het kabinet-Schoof, waarover de Eerste Kamer nog moet stemmen, het Europese migratiepact en de spreidingswet op den duur zorgen dat het aantal asielzoekers omlaaggaat en dat er voldoende opvangplekken zijn. "Zowel het beperken van de instroom als het toegroeien naar een evenwichtig opvanglandschap kost echter tijd."

Anders dan zijn voorgangers onder het kabinet-Schoof wil Van den Brink de spreidingswet gaan handhaven. Dat houdt in dat de minister erop toeziet dat gemeenten zorgen voor een afgesproken aantal opvangplekken en kan ingrijpen als dat na herhaaldelijk waarschuwen niet gebeurt. Van den Brink hoopt die bevoegdheid niet te gebruiken en dat gemeenten zelf met opvangplekken komen, doordat hij de wet handhaaft.