Advocaat vraagt ook vrijspraak Ali B voor verkrachting Ten Damme

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 17:13
AMSTERDAM (ANP) - Advocaat Bart Swier heeft voor zijn cliënt Ali B ook om vrijspraak gevraagd voor het verkrachten van zangeres Ellen ten Damme. De advocaat stelde onder meer dat een verklaring van haar toenmalige partner niet als steunbewijs kan worden gebruikt.
Swier zei dat een zogenaamde emotieverklaring maar beperkt als steunbewijs kan worden gebruikt. Ook is er twijfel over wanneer Ten Damme haar toenmalige partner over het incident zou hebben verteld. De verklaringen van Ten Damme en haar ex spreken elkaar tegen op dit punt. Swier zegt dat Ten Damme het niet enkele dagen, maar pas weken later tegen haar partner had verteld. Verder betoogde de advocaat dat een verandering in emoties bij Ten Damme niet direct na het incident werd waargenomen, en daarom niet bruikbaar is als steunbewijs.
Het voorval vond plaats in Marokko in 2014, waarbij Ali B Ten Damme in haar hotelkamer zou hebben overvallen. In 2024 werd Ali B veroordeeld voor een poging tot verkrachting, maar daar was het Openbaar Ministerie het niet mee eens. In hoger beroep stelt het OM dat er sprake is van een voltooid delict.
