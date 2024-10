Lansink stopt als bondscoach springruiters

ERMELO (ANP) - Jos Lansink stopt als bondscoach van de Nederlandse springruiters. De 63-jarige Lansink had ze bijna drie jaar onder zijn hoede. Hij volgde begin 2022 Rob Ehrens op.

"Ik heb deze functie drie jaar met heel veel plezier vervuld, maar zie geen kans om mijn taken als bondscoach nog langer te combineren met mijn eigen bedrijf", aldus Lansink in een verklaring van de bond. "Het is een mooie taak, maar ook een taak die veel tijd kost. Als ik dit werk doe, wil ik me daar ook voor de volle 100 procent voor inzetten en het doen zoals ik denk dat het moet. Ik wil de ruiters en paarden zelf regelmatig op concours aan het werk zien en niet alleen naar de resultaten kijken."

Op de Olympische Spelen in Parijs eindigden de springruiters op minimale achterstand net naast het podium. Individueel won Maikel van der Vleuten brons.