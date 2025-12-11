ECONOMIE
Advocaat: doodgestoken meisje 'slachtoffer van falend systeem'

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 14:45
NIEUWEGEIN (ANP) - Het 11-jarige meisje dat begin dit jaar werd doodgestoken op straat in Nieuwegein is niet alleen slachtoffer geworden van de man die haar neerstak, maar ook van "een systeem dat al vele jaren structureel faalt". Dat zegt advocaat Sébas Diekstra, die haar ouders bijstaat.
De verdachte vertoonde verward gedrag en buurtbewoners zouden al vaker voor hem hebben gewaarschuwd. Toen hij het meisje bij toeval tegenkwam, stak hij haar dood, voor de ogen van haar broertje en andere kinderen uit de buurt. Naar eigen zeggen had hij een psychose.
Naar aanleiding van de gewelddadige dood van het meisje hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) en het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzocht welke hulp verwarde mensen krijgen. De diensten vinden dat zorg en politie eerder moeten kunnen ingrijpen. Volgens Diekstra bevestigen de conclusies "wat mijn cliënten al lang aanvoelden" en roept het de vraag op of het meisje "nog had geleefd als het systeem wel had gewerkt".
